Prefeito de Sarutaiá-SP reassume cargo com liminar O prefeito de Sarutaiá, no sudoeste de São Paulo, Irineu Garcia de Oliveira (PDT), reassumiu o cargo nesta segunda-feira, 23, graças a uma liminar dada pela Justiça. Oliveira havia sido cassado pela Câmara de Sarutaiá no dia 17, mas no dia seguinte, 18, ocupou o gabinete e não permitiu que o vice-prefeito João Antônio Fuloni, empossado pelos vereadores, assumisse o posto.