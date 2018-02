Prefeito de São Sebastião é cassado pela Justiça Na véspera do aniversário de 377 anos de emancipação político-administrava de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, a Justiça Eleitoral cassou na tarde desta sexta-feira o mandato do prefeito Ernane Bilotti Primazzi (PSC), reeleito nas últimas eleições, e de seu vice, Aldo Conelian, por prática de captação de sufrágio. A denúncia foi feita pela coligação "Seriedade e Trabalho", do PPS, do então candidato e ex-prefeito de São Sebastião Juan Manoel Pons Garcia. A denúncia também foi feita contra Wagner Teixeira (PV), que à época da campanha era o vice de Primazzi. A decisão foi comemorada com fogos de artifício e baterias de escola de samba na praça central da cidade.