Prefeito de São Paulo nomeia pivôs de escândalos

Outro chefe de gabinete nomeado por Haddad envolvido em suspeita de corrupção é Miguel Del Busso, que vai auxiliar Celso Jatene (PTB) na Secretaria de Esportes. Aliado do deputado estadual Campos Machado (PTB), Busso era chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Esportes quando a empresa de seu genro de 24 anos, a Construlara Construtora e Empreendimentos Imobiliários, ganhou contratos de 11 obras em 6 prefeituras do interior, no valor de R$ 1,3 milhão, em 2010.

Todas as obras eram feitas pela Construlara por meio de convênios entre prefeituras da região onde Busso tem família e já foi político e a pasta de Esportes do Estado. Quem liberava os convênios era o próprio Busso. O caso é investigado pelo Ministério Público de Santa Adélia, a 371 km da capital. "Eu tenho confiança no Miguel. Ninguém pode impedir um genro de abrir uma empresa e ganhar licitações. É um cara do bem e vai me ajudar", argumentou Jatene, às 17 horas, enquanto despachava com o próprio Busso em seu primeiro dia na pasta de Esportes.

O caso que envolveu o agora braço direito da vice-prefeita, que também vai acumular a função de organizar a Copa de 2014, teve repercussão nacional e derrubou o então ministro Orlando Silva. No diretório estadual do PCdoB, o novo chefe de gabinete é ligado a Walter Sorrentino, casado com Nadia.

Nádia Campeão foi procurada, mas retornou às ligações.. A assessoria de imprensa de Haddad foi procurada e informou que não comentaria as nomeações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo