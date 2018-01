Prefeito de São Carlos diz que também foi ameaçado O prefeito de São Carlos, Newton Lima Neto (PT), disse hoje estar convencido de que uma organização criminosa está agindo no Estado de São Paulo. "Querem desestabilizar a democracia brasileira", disse ele. Newton venceu as eleições em São Carlos por uma diferença de 128 votos numa das mais acirradas campanhas eleitorais do Interior. O prefeito disse que, antes mesmo de ser eleito, havia recebido ameaça de morte. Em novembro do ano passado, duas cartas chegaram à Prefeitura da cidade. "Nós já sabíamos que essas ameaças chegariam porque o prefeito de Franca (Gilmar Dominicci, também do PT), foi o primeiro a receber uma carta, e, nas mensagens que recebeu, constava a cidade de São Carlos", disse um assessor do prefeito, Décio Junior. Segundo Newton Lima, a onda de violência contra os prefeitos está sendo favorecida por uma conjunção de fatores. "Primeiro, há um caldo de cultura de violência grassando. O Estado perdeu o controle da segurança pública". Além disso, a polícia, diz Newton, está desaparelhada, desmobilizada e infiltrada, "há um câncer que está corroendo os aparelhos policiais de São Paulo". Para o prefeito, a onda de violência também decorre da falta de ação dos governos estadual e federal. "As medidas que estão sendo adotadas não estão sendo dirigidas à raiz do problema". Hoje, Newton Lima reuniu-se com o comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar de São Carlos, Tenente-coronel Benedito Antônio Alves, e pediu reforço policial. "Mas vou continuar trabalhando normalmente", afirmou. Segundo Newton, além das demonstrações públicas no velório e enterro do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, "houve um ato de revolta contra a situação geral de insegurança".