Prefeito de Santo André é seqüestrado O prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), foi seqüestrado na noite desta sexta, dia 18. Daniel saía com um amigo de um jantar em um restaurante do bairro do Jardim da Saúde, na Zona Sul de São Paulo. Logo depois, seu carro foi cercado por outros três veículos, em uma rua que fica perto da Via Anchieta. As pessoas que estavam nesses carros dispararam contra o carro do prefeito, atingindo dois vidros e pneus e obrigando-o a parar. Os seqüestradores mandaram o amigo de Celso Daniel descer e levaram o prefeito. O ABC é uma região onde têm se concentrado o maior número de seqüestros relâmpagos e, até mesmo, os chamados "seqüestros rápidos", em que as vítimas, geralmente pessoas da classe média, ficam poucos dias nas mãos dos criminosos, que exigem quantias menores como resgate. Também é nessa região, no município de Diadema, que tem sido estourado o maior número de cativeiros. Um administrador bem preparado Um dos fundadores do PT na região do ABC, Celso Augusto Daniel tem 50 anos e está exercendo seu terceiro mandato. Ele ocupou o cargo pela primeira vez entre 1989 a 1992. Em 1994, foi eleito deputado federal com 97 mil votos em 1997 voltou à Prefeitura para exercer o mandato até 2000, quando foi reeleito. Daniel é o coordenador do programa de governo do PT para a Presidência da República em 2002. Formado em engenharia civil pela Escola de Engenharia Mauá, em 1973, o prefeito também obteve mestrado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) e doutorado em Ciências Políticas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo. Ele é diretor-geral da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e fundador do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, composto pelos sete prefeitos da região. Celso Daniel presidiu o Consórcio nos anos de 1991, 1992 e 1997. Na Câmara dos Deputados, ele atuou na Comissão de Reforma Tributária e Fiscal da Câmara. Em junho do ano passado, Daniel representou o Brasil na Conferência Mundial Istambul+5, promovida pelo Programa Habitat das Nações Unidas. O prefeito do ABC foi o único a expor uma experiência brasileira no congresso e um dos quatro escolhidos entre experiências da América Latina.