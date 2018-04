Prefeito de Salvador tem reajuste salarial Três dias depois de ser reeleito prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro (PMDB) recebeu um "presente" da Câmara na quarta-feira. Os vereadores concederam ao prefeito, vice e secretários aumento de 29,8%. Ano que vem, os vencimentos do prefeito passarão de R$ 8.586 para R$ 11.146 e os do vice e secretários de R$ 7.155 para R$ 9.288. Anteontem, João Henrique teve a carteira furtada no estádio Barradão.