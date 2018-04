Prefeito de Salvador tem carteira furtada em estádio O prefeito reeleito de Salvador, João Henrique Carneiro (PMDB), foi furtado ontem à noite na entrada do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, onde compareceu para torcer pelo Vitória contra o Flamengo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Cercado por torcedores, que o cumprimentavam pelo triunfo na eleição, o prefeito nem percebeu quando teve a carteira tirada do bolso detrás da calça. Carneiro estava com R$ 400, além de documentos de identidade, CPF, carteira de habilitação, cartões bancários e talão de cheque.