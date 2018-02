Prefeito de Salvador substitui cinco secretários Enquanto o governador reeleito da Bahia, Jaques Wagner (PT), ainda negocia com os partidos da base aliada a formação do secretariado para seu segundo mandato, o prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro (PMDB), começou o ano promovendo uma grande reformulação no primeiro escalão da administração municipal. Após uma reunião realizada na noite de ontem, ele decidiu alterar cinco de seus 11 secretários, além do ouvidor-geral.