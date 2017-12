Prefeito de Salvador desiste de apoiar o PT Depois de anunciar no início da semana que iria apoiar o candidato do PT ao governo baiano, o ex-ministro Jaques Wagner e a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro (PDT), voltou atrás, pressionado pela direção nacional do PDT, sigla que faz oposição ao governo federal. João Henrique confirmou ontem (7) que o candidato do seu partido na Bahia será seu pai, o ex-governador João Durval Carneiro (PDT). Além disso, o prefeito vai apoiar o ex-prefeito Antonio Imbassahy (PSDB) para o Senado, afastando-se assim na campanha dos petistas, com quem mantém boa relação.