Prefeito de Rio Branco do Sul-PR é assassinado a tiros O prefeito de Rio Branco do Sul, Adel Rutz, do Partido Progressista (PP), foi morto a tiros na noite de ontem dentro de seu carro, no centro da cidade paranaense. A Polícia Civil informou que o crime ocorreu por volta das 19h50. Rutz, de 36 anos, foi levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga o caso.