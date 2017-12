Prefeito de Recife tem aumento salarial de 46,35% O prefeito do Recife, João Paulo (PT), teve aumento salarial de 46,35%, concedido, por unanimidade, pela Câmara de Vereadores em dezembro passado. Seu salário, antes de R$ 10 mil, passou para 14,3 mil. O reajuste, estendido para o vice-prefeito e secretariado, provocou reações. A Central Única dos Trabalhadores anunciou que irá cobrar mesmo percentual de aumento para os servidores públicos municipais, que tiveram reajuste salarial de 16% no ano passado. O Fórum pela Ética na Política, que reúne 30 entidades da sociedade civil, também criticou o aumento que, de acordo com a assessoria do prefeito petista, é de responsabilidade da Câmara de Vereadores.