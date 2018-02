Prefeito de Raposos-MG é preso com crack em favela O prefeito do município mineiro de Raposos, João Carlos da Aparecida, foi preso na tarde de ontem no bairro Bonfim, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), o prefeito foi flagrado com três pedras de crack e uma marica, cachimbo usado para fumar a droga. Ele foi conduzido à delegacia e liberado.