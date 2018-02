Prefeito de Queimadas-BA doa praça da cidade a amigo O prefeito do município baiano de Queimadas, a 300 quilômetros de Salvador, José Mauro Oliveira Filho (PMDB), foi intimado pelo Ministério Público (MP) a dar explicações sobre a doação de uma praça municipal, de 120 metros quadrados, ao amigo Guttenberg Dourado da Mota, conhecido como Cigano Careca. A doação chegou a ser registrada em cartório e o beneficiado já estava construindo uma lanchonete no local. Porém, a doação não foi aprovada pela Câmara Municipal, como determina a lei. O prefeito disse desconhecer que deveria ter a aprovação dos vereadores para fazer a doação e justificou a atitude pela amizade que tem com Mota. "A gente cresceu junto, viajamos juntos, sempre tomamos cerveja juntos", afirma. "O que tem de anormal nisso?" O promotor Pedro Safira, responsável pela intimação, entrou com ação civil pública pedindo a devolução da praça à cidade e a derrubada da obra. Suspeita-se que o prefeito tenha fornecido o material de construção para Mota. Segundo o MP, Oliveira Filho tem outras seis suspeitas de improbidade administrativa sendo investigadas.