Prefeito de Prudente é internado; pista pode ser liberada O prefeito da cidade de Presidente Prudente, Agripino Lima (PTB), foi internado ontem à noite no pronto-socorro do Hospital Universitário da cidade, após sentir-se mal. Segundo o hospital, o prefeito pode ter sofrido uma crise nervosa e está repousando. O prefeito montou uma barreira na estrada para impedir que integrantes do Movimento dos Sem Terra (MST) entrem na cidade para realizar um protesto. Sem a presença de Agripino Lima, acredita-se que, enfim, os manifestantes consigam entrar em Presidente Prudente. O MST realiza a Marcha pela Paz e Reforma Agrária. Com máquinas da Prefeitura e veículos e maquinários da União Democrática Ruralista (UDR), foi interditada a rodovia na altura do km 563, entre Pirapozinho e Presidente Prudente. A Polícia Rodoviária Estadual disse que a rodovia pode ser liberada a qualquer momento.