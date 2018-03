Prefeito de Niterói é investigado sobre Cia de Ballet A Justiça vai investigar o prefeito de Niterói (RJ), Jorge Roberto Silveira, por causa do anúncio da extinção da Companhia de Ballet do município, após protesto dos integrantes da companhia. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) instaurou inquérito civil para apurar uma possível irregularidade na extinção.