Prefeito de Monte Alto cai do 23º andar de um flat em São Paulo O prefeito de Monte Alto, Gilberto Morgado (PT), foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira em um flat na avenida Rebouças, nos Jardins, na zona sul. Morgado caiu do 23º andar, onde estava hospedado com a mulher Rosa Maria de Oliveira Morgado, que entrou em estado de choque. A delegada titular do 78º Distrito Policial, Elizabeth Sato, esteve no local e disse que o caso tem características de suicídio. Os peritos que estiveram no apartamento afirmaram que foi encontrada uma cadeira junto a janela e remédios de tarja preta, cuja venda não é permitida sem receita médica. Segundo a perícia, não foram encontrados sinais de violência. Segundo a delegada, a mulher do prefeito afirmou que ele teria feito algumas denúncias envolvendo a empresa Leão Leão. A empresa Leão Leão foi denunciada pelo advogado Rogério Buratti, ex-assessor de Antonio Palocci na Prefeitura de Ribeirão Preto. O advogado afirmou que o também ex-ministro da Fazenda recebia R$ 50 mil por mês da empresa, responsável pela coleta de lixo. E citou outras prefeituras envolvidas, entre elas Monte Alto. A delegada relatou que a mulher do prefeito disse que eles tinham descido para almoçar. Ele terminou primeiro e subiu para o quarto, enquanto Rosa permaneceu no restaurante atendendo a dois telefones. Em seguida, ela teria subido e encontrado a porta do apartamento trancada. Chamou pelo marido, mas não houve resposta. Pediu o auxílio dos funcionários do flat que abriram a porta. Quando ela entrou, segundo a delegada, viu a janela aberta e entrou em choque. Segundo a delegada, Rosa Morgado disse que o marido estava fazendo regime e sendo submetido a tratamento psiquiátrico. Inclusive teria uma consulta uma marcada em São Paulo. Ele também teria vindo à cidade para assinar com o governo paulista convênio do Projeto Guri, destinado ao atendimento de crianças e adolescentes. Rosa Morgado disse, ainda, que ele andava "muito chateado" em função das dificuldades financeiras da prefeitura, que o teriam obrigado a demitir 30 funcionários. Matéria alterada às 17h15 para o acréscimo de informações