Prefeito de MG é assassinado em bar no litoral do ES O prefeito de São Francisco do Glória, cidade da Zona Mata mineira, foi assassinado na noite de ontem com quatro tiros. Gilberto Souza e Silva (DEM) estava em um bar na orla de Piúma, no litoral sul do Espírito Santo, quando foi baleado. De acordo com o delegado do local, Milton Sabino, o prefeito foi alvejado pelas costas, com tiros na cabeça e na nuca. Segundo testemunhas, ele aguardava em uma mesa quando um homem saltou de uma moto, efetuou os disparos e fugiu. "Vamos buscar informações com familiares para entender a motivação", afirmou o delegado. "Por enquanto, não acredito em crime político, mas não descarto totalmente a hipótese", declarou o vice-prefeito, Luciano Dias. "Estamos chocados, nem tivemos tempo para raciocinar." A cidade mineira, de pouco mais de 3 mil habitantes, está parada. O comércio está fechado após ter sido decretado luto de três dias. O corpo do prefeito será enterrado amanhã pela manhã.