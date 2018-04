Prefeito de Manaus rebate Amazonino O candidato à reeleição à Prefeitura de Manaus, Serafim Corrêa (PSB), entrou com representação pedindo direito de resposta a cenas mostradas no programa do rival, Amazonino Mendes (PTB). Nas cenas, um comediante passeia por uma escola abandonada fazendo piadas sobre a administração municipal. A escola, segundo a assessoria de Serafim, foi reconstruída em rua próxima à anterior e foi mostrada no horário eleitoral do prefeito. Segundo o Ibope, Amazonino tem 59% e Serafim, 34%.