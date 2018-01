Prefeito de Leme é preso em Campinas Geraldo Macarenko, prefeito de Leme, interior de São Paulo, foi preso na noite desta terça-feira, 22, no estacionamento de um supermercado, em Campinas, segundo informações do site da EPTV. Afastado do cargo desde fevereiro, Macarenko estava desaparecido desde que teve a prisão preventiva decretada, em 19 de junho, pelo juiz Márcio Mendes Pícolo. O prefeito é acusado de peculato (praticado por funcionário público contra o patrimônio público), fraude em licitações e formação de quadrilha pelo desvio de cerca de R$ 1 milhão dos cofres públicos.