Prefeito de Lagoinha-SP é impedido de tomar posse Enquanto a maioria dos prefeitos do Brasil tomou posse hoje, em Lagoinha, no interior de São Paulo, a história foi diferente. A cerimônia, como muitas outras, durou quase três horas, mas o prefeito eleito Élcio José Ferreira (DEM) não pôde assumir porque teve os direitos políticos cassados por cinco anos, logo depois das eleições municipais do ano passado. No lugar de Ferreira assumiu o vice, Sérgio Maneco, que vai exercer o mandato até que a situação seja resolvida, já que os advogados de defesa de Ferreira, entraram com recurso no Superior Tribunal de Justiça. "Nunca pensei nisso, nunca imaginei que fosse tomar posse no lugar dele", disse constrangido, Sérgio Maneco. Ele foi empossado oficialmente como prefeito porque Élcio foi condenado por improbidade administrativa durante o mandato exercido entre os anos de 1993 e 1996. Elcio José Ferreira concorreu pelo DEM coligado com o PR e PMD. Ele venceu com 2.493 votos, que representam 57,79% dos 4.314 votos válidos.