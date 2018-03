Prefeito de Jundiaí é alvo de impugnação O juiz da 281ª Zona Eleitoral de Jundiaí, Marco Aurélio Stradiotto Sampaio, acolheu recurso do PC do B para impugnação do mandato do prefeito Miguel Haddad (PSDB) com base em outros seis processos que moveu e já estão com sentenças determinando a cassação e nova eleição na cidade. Haddad assumiu, em 1º de janeiro, com liminar concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A decisão está baseada em irregularidades apontadas em processos já julgados: uso abusivo dos jornais locais, pagamento de R$ 50 para participantes em pesquisa qualitativa e distribuição de pizza a cabos eleitorais e simpatizantes.