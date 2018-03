Prefeito de João Pessoa: protestos não atingem Dilma O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PT), disse agora nesta segunda-feira que os protestos que se espalham pelas principais cidades do Brasil não atingem, diretamente, a presidente Dilma Rousseff. O comentário foi feito por Cartaxo ao chegar ao Palácio do Planalto, onde participará de reunião com prefeitos, governadores, ministros e Dilma.