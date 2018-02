O caso vinha se arrastando desde o ano de 1998, com sucessivos recursos protelatórios e teve seu trânsito em julgado atestado pelo STF no mês passado, mas só nesta quinta-feira, a juíza Renata Longo Vilalba Serrano Nunes, da 4a. Vara de Jales, executou a sentença por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo.