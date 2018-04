Prefeito de Itaporanga morre de enfarte Foi enterrado ontem, no cemitério municipal de Itaporanga, o prefeito da cidade, Hernani Camargo (PHS), que morreu na noite de segunda-feira, vítima de enfarte. Camargo tinha 40 anos e estava no segundo mandato como prefeito.Ele havia sido reeleito em outubro com 82% dos votos. O vice, José Carlos Nute Rodrigues (PSDB), deve ser empossado hoje na vaga.