Prefeito de Fortaleza pede apoio às obras de mobilidade O novo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que é do PSB, deixou nesta terça-feira o Palácio do Planalto, onde se reuniu com a presidente Dilma Rousseff, criticando a administração de sua antecessora, a petista Luizianne Lins. Roberto Cláudio pediu à presidente Dilma apoio para dar continuidade às obras de mobilidade urbana que deveriam já estar perto de ficar prontas para a Copa das Confederações. O prefeito citou, por exemplo, que as obras de acesso ao estádio Castelão deveriam estar 48% executadas, mas estão na marca de apenas 2%.