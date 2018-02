Prefeito de Fortaleza e presidente da Assembleia do Ceará deixam PSB

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Albuquerque, entregaram nesta quarta-feira, 25, o pedido de desfiliação ao PSB. A sigla ainda tem um governador, 38 prefeitos, nove deputados estaduais, quatro federais e centenas de vereadores que devem deixar o partido

Do grupo político liderado por Cid Gomes, Roberto Cláudio e José Albuquerque abriram a reunião extraordinária da Executiva Nacional do PSB, em Brasília, e não ficaram para o restante do encontro.O prefeito e o presidente da Assembleia do Ceará entraram na reunião, formalizaram a desfiliação e saíram imediatamente.

Roberto Cláudio disse que o grupo de Cid sai pela porta da frente do PSB. "Apresentamos nossa desfiliação de forma amistosa, pois vamos apoiar a reeleição de Dilma", disse o prefeito sem querer muita conversa. Ele aproveitou para ironizar o convite feito pelo PSB para filiar a ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins. "Eu sucedi Luizianne em sua trágica gestão, principalmente pela incapacidade de promover mudanças. Normalmente, o julgamento político é feito nas eleições".

Nesta quinta-feira, os cidistas se reúnem a partir das 19 horas, no Hoetl Vila Galé, em Fortaleza, e não mais na sede do PSB, que eles já consideram ex-partido, para comunicar a situação às lideranças municipais.