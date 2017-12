Prefeito de Floresta do Araguaia se atira aos pés de Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou um susto na manhã deste domingo, quando um homem todo vestido de preto se atirou de joelhos a seus pés. Era o prefeito da cidade de Floresta do Araguaia, Delvani Balbino da Silva, também conhecido como "Xis". "Pelo amor de Deus, não faça isso!" gritou o presidente, dando um pulo para trás. Ele rapidamente ajudou "Xis" a levantar-se, abraçou-o e deu-lhe um beijo. "Para mim é uma honra tão grande estar aqui, porque não sei quando vou ver outro presidente da República na minha frente", disse o prefeito, emocionado, explicando que estava de joelhos para fazer um pedido a Lula. Floresta do Araguaia é o maior produtor de abacaxi do Pará, mas os agricultores não conseguem apoio do governo do Estado, comandado pelo PSDB. Ele pediu ajuda para comprar tratores. O episódio ocorreu ao final de uma reunião de Lula com os prefeitos da Região. Toda a programação do presidente em Belém está atrasada. Às 10h15, ele ainda visitava a senadora Ana Júlia Carepa (PT-PA), que fraturou a perna direita ao cair do palanque durante um comício, no início deste mês. Em seguida, o presidente tinha programada uma visita ao deputado Jader Barbalho (PMDB-PA) e só então iria para o comício, inicialmente programado para as 10 horas.