Prefeito de Diamantino assumirá novamente O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso anulou, por unanimidade, a sentença que cassou o mandato do prefeito de Diamantino, Erival Capistrano de Oliveira. Acusado de irregularidade na prestação de contas, ele estava fora do cargo, mas será empossado novamente. O juiz José Zuquim Nogueira, relator do caso, alegou ausência de citação.