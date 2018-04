A administração de Canoas está convicta de que o aparelho foi colocado neste ano porque uma busca anterior, feita em janeiro, nada encontrou. Segundo Jairo Jorge, há setores contrariados com as auditorias de gastos e contratos que sua gestão está fazendo. O prefeito confirmou que as varreduras para detectar equipamentos de escuta nos prédios públicos passarão a ser periódicas.