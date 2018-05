Prefeito de Campinas é vaiado durante desfile O prefeito de Campinas, Demétrio Vilagra (PT), foi vaiado na manhã desta quarta-feira, durante o desfile em comemoração ao Dia da Independência. Empossado no dia 23 de agosto, no lugar do prefeito cassado Hélio de Oliveira Santos (PDT), Vilagra é acusado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo dos crimes de formação de quadrilha, desvio de recursos públicos e fraude em licitações.