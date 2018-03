Prefeito de Campinas é reconduzido ao cargo Por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), o prefeito afastado de Campinas, Demétrio Vilagra (PT), será reconduzido ao cargo. O TJ-SP foi favorável ao recurso apresentado pela defesa do petista e julgou não haver razão para o afastamento. Vilagra havia sido afastado pelo juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campinas, Mauro Fukumoto. O juiz negou em 20 de outubro mandado de segurança para manter Vilagra no cargo.