Prefeito de Camaçari-BA insta Lula a buscar 3º mandato O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), convocou hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a tentar o terceiro mandato, durante a comemoração do milionésimo carro produzido pela fábrica da montadora Ford no município da Região Metropolitana de Salvador. "Não sou eu quem está falando isso, não é só uma discussão política. É o povo que está com medo de te perder", discursou, arrancando aplausos dos convidados e funcionários da Ford que participaram do evento. Sentado ao lado do governador baiano, Jaques Wagner (PT), Lula riu bastante da frase, mas não comentou o assunto. Mais cedo, Lula havia negado a possibilidade de uma articulação para que permaneça por mais quatro anos no cargo de presidente. Ao contar que foi abordado por jornalistas sobre o assunto no sábado, ele disse ter sido pego de surpresa. "Pensei que ia ser uma pergunta sobre meu aniversário", disse. "Democracia é bom demais e a gente não pode brincar com ela nos países da América Latina", emendou.