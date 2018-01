Prefeito de Bebedouro-SP vai recorrer de expulsão do PV O advogado Sérgio Roxo da Fonseca, que defende o prefeito de Bebedouro (SP), João Batista Bianchini, o Italiano, espera a publicação de uma decisão do Diretório Municipal do PV para recorrer da expulsão de seu cliente da legenda. A decisão do diretório ocorreu na quinta-feira.