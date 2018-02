Prefeito de Águas de Lindóia-SP é cassado O prefeito de Águas de Lindóia, Eduardo Ambar, foi notificado de sua cassação hoje. A decisão da Justiça derrubou liminar que mantinha o prefeito no cargo. Em outubro, Ambar teve o mandato cassado pela Câmara de Vereadores, que entendeu que o prefeito deixou de pagar dívidas de ao menos R$ 6 milhões. O prefeito entrou com mandado de segurança e conseguiu a liminar para se manter no cargo. Ambar vai recorrer da decisão.