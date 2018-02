Prefeito arrecada o triplo de Marta

Na corrida pela arrecadação de recursos para campanha, o candidato à reeleição em São Paulo, o prefeito Gilberto Kassab (DEM), saiu disparado à frente dos adversários. Na prestação de contas parcial enviada à Justiça Eleitoral, ele diz ter arrecadado R$ 2,65 milhões em doações até o momento, três vezes mais do que os R$ 785 mil declarados pela candidata do PT, Marta Suplicy. As contas de Geraldo Alckmin (PSDB) foram as últimas a chegar à Justiça Eleitoral e não houve tempo para processá-las e divulgá-las ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O candidato do PP, Paulo Maluf, declarou ter recebido apenas R$ 2.619,90, sendo R$ 645 de dinheiro próprio e outros R$ 1.700 doados por pessoas físicas. Concorrendo pelo PPS, Soninha Francine declarou R$ 85 mil, a maior parte - R$ 52 mil - é doação de pessoas físicas. Ivan Valente, do PSOL, arrecadou R$ 64 mil. Levy Fidelix (PRTB) declarou R$ 6.026,97. A maior parte das doações a Kassab - R$ 2,3 milhões - partiu de candidatos que disputam cargos em outras cidades e de comitês financeiros de outras campanhas. Na disputa por doações de pessoas jurídicas, Kassab e Marta estão quase empatados: o prefeito recebeu R$ 340 mil e a petista, R$ 330 mil. No que diz respeito as despesas de campanha, Kassab também saiu na frente. Conforme declarado, o candidato do DEM gastou R$ 617,9 mil. Mais da metade desse valor, R$ 380 mil, são "serviços prestados por terceiros". Os gastos de Marta atingiram R$ 251,5 mil do total arrecadado - metade em despesa com pessoal. Os dois estão ainda longe de gastar o que pretendem. De acordo com previsão oficial feita à Justiça Eleitoral, Kassab declarou que gastaria até R$ 30 milhões. Marta previa despesas de R$ 25 milhões. Nessa prestação de contas parcial, os candidatos não são obrigados pela legislação a identificar os doadores. Essas informações constarão apenas da prestação de contas final, que deve ser entregue à Justiça Eleitoral até o dia 4 de novembro.