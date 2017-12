Prefeito agride vereador na Paraíba O prefeito de Cabaceiras-PB, Ricardo Jorge de Farias Aires (PSB), agrediu o presidente da Câmara Municipal da cidade, José Silvério Pereira Ramos, com um soco e empurrões na tarde de ontem. Ricardo Aires não gostou de uma entrevista concedida pelo vereador criticando sua administração, o que teria motivado a discussão, na saída do prédio da Rádio Panorâmica FM de Campina Grande. O vereador registrou queixa contra o prefeito, acusando seu adversário político de calúnia, injúria e lesão corporal. O presidente da Câmara disse que concedeu entrevista à emissora e, ao sair, encontrou com o prefeito que havia ido até a rádio para solicitar direito de resposta. Ao receber a informação de que o programa havia acabado, Ricardo Aires começou a discutir com José Silvério. "Ele me chamou de ladrão e disse que eu tinha desviado verbas da construção do prédio da Câmara", afirmou o parlamentar. Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil de Campina Grande, a discussão evoluiu, com o prefeito empurrando o vereador e dando um soco em seu rosto. "Ele não deveria tomar satisfações pessoais comigo, mas prestar esclarecimento ao povo de Cabaceiras e ao Tribunal de Contas do Estado", afirmou Silvério. O prefeito não foi localizado para prestar esclarecimentos.