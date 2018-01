Prefeito agride morador e culpa atraso no PAC O prefeito de Mairinque, Dennys Veneri (PTB), foi acusado de ameaçar com uma arma e agredir com um pontapé no rosto um munícipe que foi à sua casa reclamar da falta de infraestrutura no bairro onde mora. O prefeito culpou o atraso nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal pelo desentendimento. Ele alegou que também foi agredido pelo morador. Ambos procuraram a Polícia Civil para registrar as supostas agressões.