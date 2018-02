Prefeita viaja e levanta dúvidas sobre mandato

O advogado da prefeita informou por meio de seu escritório que somente responderia questionamentos por email. Mas contatado via internet sobre o futuro de sua cliente, o advogado não respondeu até o final da tarde. O juiz eleitoral Heber Mendes Batista também foi procurado para falar sobre sua decisão e se ela teria validade de imediato, como chegou a ser cogitado. A secretária do Fórum informou, porém, que ele não atenderia a imprensa para não atrapalhar as audiências. E que todas as informações já constam no despacho desta segunda-feira (11).

Na decisão, além da cassação, o juiz também estipulou uma multa de R$ 50 mil para a prefeita e esse mesmo valor para o vice. Determinou também que a dupla se torne inelegível por oito anos. A defesa da prefeita recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) pedindo a suspensão da determinação até que o recurso seja analisado em instância superior.