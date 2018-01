Prefeita do PFL freta ônibus para levar claque até Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ovacionado nesta quarta-feira ao chegar ao ginásio de esportes do Clube Mauá, em São Gonçalo, área metropolitana do Rio. Ele foi recebido por cerca de quatro mil pessoas com cânticos evangélicos, encomendados especialmente para sua visita, pela prefeita Aparecida Panisset (PFL), que fretou 110 ônibus para levar estudantes e beneficiários do Bolsa Família. Foi a primeira visita de um presidente da República ao município, que é o segundo maior colégio eleitoral do Estado. Lula foi lançar a pedra fundamental do Centro de Inteligência que a Petrobras vai instalar no local para dar suporte tecnológico e capacitar profissionais que vão operar no Complexo Petroquímico de Itaboraí. A Petrobrás antecipou o lançamento do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí, região metropolitana do Rio, para permitir a participação do presidente. A estatal nem sequer comprou o terreno onde será instalado o empreendimento, de US$ 3,5 bilhões. A partir do dia 30, ele não poderá mais participar de inaugurações de obras por causa da legislação eleitoral.