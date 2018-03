Prefeita do DEM quer apoio do PT em Ribeirão Preto-SP Primeira prefeita da história do município paulista de Ribeirão Preto, Dárcy Vera (DEM), buscou no PT, um dos mais ferrenhos adversários dos Democratas, o primeiro apoio político para obter recursos federais. Foi por intermédio do deputado Antonio Palocci (PT-SP), ex-prefeito da cidade paulista por duas vezes, que Dárcy, empossada hoje, já obteve a liberação de recursos federais para a construção de uma unidade de saúde e para obras contra enchentes. A prefeita busca ainda junto ao ex-ministro da Fazenda o apoio para que a Agrishow, principal feira do agronegócio da América Latina, não saia da cidade. "Eu me reuni com o deputado Palocci e pedi que interferisse para que o presidente Lula não assinasse a liberação dos recursos para que São Carlos construa a Cidade da Bioenergia e leve a Agrishow, porque estaria tirando de Ribeirão Preto uma semente plantada aqui", disse a prefeita. "Em janeiro ou fevereiro eu vou pessoalmente ao presidente Lula refazer esse pedido." Realizada há 15 anos em Ribeirão Preto, a Agrishow deve deixar a cidade em 2010, após a Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), sua principal realizadora, elaborar um projeto com a prefeitura de São Carlos para uma sede permanente da feira. Governada desde 2001 por Newton Lima (PT), São Carlos inicia hoje, com o prefeito Oswaldo Barba, o terceiro mandato sob o comando petista e obteve do governo federal uma verba de R$ 53 milhões para o empreendimento.