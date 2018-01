Prefeita de Ribeirão Preto-SP continua no DEM A prefeita de Ribeirão Preto, Dárcy Vera, informou hoje, por meio de sua assessoria de imprensa, que continuará no DEM, conforme havia divulgado, em nota, antes de participar da convenção nacional do partido. "Esclareço que nunca me manifestei sobre uma possível mudança de partido. Tudo que foi divulgado até hoje não passa de mera especulação", disse, em comunicado.