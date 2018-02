Prefeita de Ribeirão Preto segue na UTI em Brasília A prefeita de Ribeirão Preto (SP), Dárcy Vera (PSD), segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Luzia, em Brasília (DF), com infecção generalizada, mas com o quadro estável, de acordo com o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 15. Não há previsão de alta, de acordo com o documento, assinado pela diretora técnica Gabriela Miquelino e pelo médico responsável Marcelo Maia.