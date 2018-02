Prefeita de Natal passará por cirurgia cardíaca em SP A prefeita de Natal, Micarla de Sousa, passará por cirurgia cardíaca no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para onde embarcou hoje. O dia da operação ainda será definido pela equipe médica que cuidará da chefe do Executivo da capital do Rio Grande do Norte. A operação irá corrigir uma cardiopatia congênita.