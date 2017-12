Prefeita consegue liminar e retorna ao cargo em Bocaiúva A prefeita de Bocaiúva do Sul, na região metropolitana de Curitiba, Lindiara Santana Santos Berti (PDT), conseguiu uma liminar em mandado de segurança analisado pelo juiz substituto da Comarca de Colombo, Luciano Albuquerque, e continua no cargo. Ela teve o mandato cassado pela Câmara de Vereadores na quarta-feira. Os seis dos nove vereadores que votaram pela cassação acataram as denúncias de ela cometeu irregularidades, como despesas não justificadas e fraude em licitações. A prefeita negou as acusações, alegando que se trata de um "complô" contra ela. O vice-prefeito Ademir Costacurta (PFL) nem chegou a assumir o cargo, em razão de férias coletivas da prefeitura, que se encerram no dia 3 de janeiro.