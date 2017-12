Prefeita cassada no Paraná vai reassumir cargo A prefeita de Bocaiúva do Sul, região metropolitana de Curitiba, Lindiara Santana Santos (PDT) reassumiu o cargo, de acordo com liminar concedida pelo juiz Luciano de Albuquerque, da Comarca de Colombo. Na quarta-feira, 27, a Câmara Municipal de Bocaiúva havia cassado o mandato da prefeita, alegando gastos irregulares, despesas não justificadas e fraude em licitações. Seis dos nove vereadores votaram pela cassação. Em entrevista concedida à reportagem da Rádio CBN, a Lindiara, que está na Praia de Leste, no litoral paranaense, afirmou que vai voltar amanhã para Bocaiúva do Sul. Ela deverá reassumir a prefeitura na próxima quarta-feira, dia 3 de janeiro. "A situação agora está tranqüila porque a justiça foi feita. Seis pessoas tentaram nos difamar e caluniar, mas, graças a Deus e à Justiça, a tranqüilidade volta para Bocaiúva", desabafou, segundo o jornal paranaense Gazeta do Povo. "Não existia nenhuma prova contra mim. Isso foi um complô". Ainda de acordo com o jornal, a prefeita afirmou que "vereadores da banda de lá" pediram dinheiro para ela. "Não vou citar nomes, houve conchavo e isso foi causado por motivos políticos. Ainda não sabemos se vamos processar alguém, vamos pensar sobre isso. Os vereadores que quiserem trabalhar para o povo estarão do nosso lado. Quem quiser trabalhar para tirar proveito próprio estará fora".