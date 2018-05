Prédio da presidente Dilma é pichado em Porto Alegre

Porto Alegre - O prédio onde a presidente Dilma Rousseff tem apartamento em Porto Alegre foi alvo de pichação na madrugada desta segunda-feira. No muro da fachada do edifício, foi escrita a frase "Quem matou Celso Daniel?". A mensagem é uma referência à Operação Carbono 14, fase mais recente da Lava Jato, que aproximou a investigação sobre os desvios de dinheiro em negócios da Petrobrás do caso do assassinato de Celso Daniel - ele era prefeito da cidade paulista de Santo André quando foi morto a tiros, em 2002.

Além desta frase, outra foi escrita no muro dos fundos de um supermercado que fica bem em frente ao prédio de Dilma. Esta segunda pichação dizia "Fora PT". As duas mensagens foram fotografadas por moradores e publicadas pelo portal do jornal Zero Hora. Na metade da manhã desta segunda-feira, a pichação feita no edifício da presidente já tinha sido removida.

Dilma passou rapidamente pela capital gaúcha no último fim de semana. Ela chegou a Porto Alegre pouco antes do meio-dia de sábado e retornou na manhã de domingo. A presidente não tinha compromissos oficiais na cidade e, como de costume, ficou a maior parte do tempo em casa com a família. Na manhã de domingo, antes de embarcar para Brasília, ela pedalou pela zona sul de Porto Alegre, acompanhada de seguranças.