Prédio da Assembleia do Paraná passará por reformas

Engenheiros vistoriaram a Casa ontem junto com o presidente, deputado Valdir Rossoni (PSDB). A licitação para a execução das obras será feita após o levantamento completo da situação. Segundo a Alep, a reestruturação dos gabinetes parlamentares deve acontecer na metade do ano.

No prédio da administração, a umidade deixa o teto e as paredes dos corredores embolorados e com bolhas. No almoxarifado, a parede está comprometida, ameaçando danificar os materiais de expediente.