Preços dos alimentos pode levar milhões à pobreza na Ásia--banco

A inflação dos preços domésticos na Ásia em desenvolvimento foi em média de 10 por cento nos dois primeiros meses de 2011, enquanto os preços internacionais tinham mais de 30 por cento de alta em termos anualizados, disse relatório do ADB em relatório.

Uma alta sustentada de 10 por cento nos preços dos alimentos domésticos pode levar mais 64 milhões de pessoas --ou quase 2 por cento da população de 3,3 bilhões de pessoas do continente-- abaixo da linha da pobreza.

"O crescimento rápido e persistente no custo de muitos gêneros alimentícios asiáticos desde meados do ano passado, junto com a alta de 31 meses do preço do petróleo em março, é um revés grave para a região que se recuperou rapidamente e fortemente da crise econômica global", afirma o relatório.

Os preços dos alimentos e dos combustíveis se juntaram às pressões de preços nas economias asiáticas, e no início deste mês algumas economias emergentes davam sinais de superaquecimento.