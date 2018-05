'Preciso muito da energia de vocês', diz Graça a funcionários da Petrobrás

São Paulo- A presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, encerrou seu breve discurso do evento da entrega do petroleiro Dragão do Mar, da Transpetro, em Pernambuco, com um pedido de apoio dos empregados da estatal: "Nesse momento preciso muito da energia de todos vocês."

Graça está junto com a presidente, Dilma Rousseff, em um evento público pela primeira vez desde o início da onda de denúncias envolvendo a Petrobrás após o Estado revelar, em março, que a presidente Dilma deu aval à polêmica compra da refinaria de Pasadena com base em um relatório "falho", segundo a presidente.

Desde então a oposição tenta emplacar uma CPI no Congresso para apurar irregularidades na estatal e desgastar o governo federal. Além do episódio, a Operação Lava Jato da Polícia Federal, que levou à prisão do ex-diretor da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, e chegou a buscar documentos de um contrato de R$ 443 mi sob suspeita na sede da estatal petroleira, trouxe à tona outros episódios de irregularidades na Petrobrás. Paulo Roberto também é um dos responsáveis pelo relatório de Pasadena

Graça afirmou ainda que de 2013 a 2020 a estatal já possui US$ 100 bilhões comprometidos com a indústria naval offshore. Ela exaltou que parte desse investimento, até 70%, ficará dentro do País como parte da política de incentivo à indústria nacional.

A presidente da Petrobras também elogiou os funcionários da estatal e os investimentos da empresa no Brasil. "Acredito mil vezes na Petrobras", disse.