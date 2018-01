Precisamos flexibilizar meta de superávit primário, diz Mercadante

Brasília - O ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, evitou, há pouco, falar sobre a possibilidade de a presidente Dilma Rousseff vetar o projeto aprovado ontem pelo Senado que altera o indexador das dívidas de Estados e municípios com a União. "Veto é só com a presidente da República", reagiu o ministro, quando questionado sobre qual será o posicionamento do Planalto sobre o tema. Ele também voltou a defender a necessidade, neste momento, que Congresso flexibilize a meta de superávit primário.

Em rápida entrevista no Palácio do Planalto, depois de participar de cerimônia de homenagem aos servidores, Mercadante reforçou o recado de que "precisamos, neste momento, que o Congresso Nacional flexibilize o superávit primário". Ele disse que isso se faz necessário porque o governo fez um grande esforço de desoneração dos impostos, reduziu impostos para as micro e pequenas empresas, atendendo 142 setores.

"Já são 56 setores e está ampliando. Desoneramos investimentos, automóveis. Isso significa menos impostos para as pessoas poderem comprar, para as empresas poderem vender, gerar emprego e manter salário", defendeu Mercadante. Mas ele lembrou que "de outro lado", foi preciso manter investimentos e gastos públicos, pois a economia mundial vive um momento difícil.

O ministro-chefe da Casa Civil argumentou que a China está com o pior crescimento dos últimos 25 anos, que a Europa enfrenta mais uma retração do crescimento. " A Europa vai crescer no máximo 0,7% neste ano, bem menos que tinha crescido no ano passado. A única economia que teve algum esboço de reação foi a norte-americana, mais não é certo ainda que possa manter um ritmo mais forte.

Mercadante defendeu, ao desenhar esse cenário, a flexibilização do superávit primário. "Para poder preservar o emprego e o salário, o governo precisa manter gastos e investimentos, sempre tem o que cortar do gasto público. Cortar gasto público é que nem cortar cabelo: sempre tem o que cortar. Tem ineficiência, desperdício, sempre tem rigor", disse.

O ministro, entretanto, advertiu que as restrições não podem ser excessivamente severas: "Não podemos fazer um corte brusco. Se fizermos isso neste momento, teremos recessão e desemprego". O ministro afirmou que a opção do governo é clara, e envolve manter o emprego e o salário, preservar a população e ajudar as empresas com menos impostos. "A solução é manter emprego e salário e ajudar empresas com menos impostos. Temos margem com responsabilidade para fazer política de estímulo ao crescimento. Essa é a solução", concluiu.

Dívidas. A proposta altera o indexador das dívidas de Estados e municípios com a União foi apresentada pelo Executivo no início do ano passado ao Congresso Nacional e sofreu alterações na Câmara dos Deputados. O projeto original previa a troca do indexador das dívidas atuais, o IGP-DI mais 6% a 9% ao ano, pelo IPCA mais 4% anual ou pela taxa Selic (atualmente em 11,25% ao ano), o que for menor dos dois no momento. Quando passou pela Câmara, os deputados permitiram que o fator de correção tivesse efeito retroativo. Na prática, essa mudança concede um desconto no estoque da dívida para os entes federados.

Pressionado pela base aliada, pela oposição e por administradores estaduais e municipais, o governo Dilma Rousseff e a equipe econômica cederam nesse último ponto. De acordo com o parecer do senador Luiz Henrique (PMDB-SC), a adoção da retroatividade implica uma redução de R$ 360,8 bilhões do passivo de governos estaduais e prefeituras com a União. A retroatividade tem efeito desde a assinatura do contrato de renegociação das dívidas, a maioria deles assinados no final da década de 1990, a janeiro de 2013.

A prefeitura de São Paulo, por exemplo, deve ter um desconto de cerca de R$ 20 bilhões no estoque da dívida, segundo estimativas não oficiais do município. A prefeitura refinanciou R$ 11,3 bilhões da dívida, pagou R$ 19,5 bilhões em serviços de juros e do principal, mas, ainda sim, tem um rombo a pagar de R$ 57 bilhões.